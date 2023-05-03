Поисковики Нововоронежской АЭС вернули медали «За боевые заслуги» родственникам фронтовиков

В канун празднования Дня Победы, при поддержке руководства НВ АЭС и Совета ветеранов станции, поисковики «Пересвета» Нововоронежской АЭС во главе с руководителем Евгением Когтевым организовали торжественное возвращение трех медалей «За боевые заслуги» в семьи участников Великой Отечественной войны. Мероприятия прошли в рамках Межрегионального общественного движения Концерна «Росэнергоатом» по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Фото: Юрий Холодов, пресс-служба НВ АЭС

«Огненные годы Великой Отечественной войны - все дальше, живых участников событий - все меньше. Остаются лишь немые свидетели тех лет - документы, письма, фотографии, боевые медали. Это особые страницы истории, опаленные огнем, с примерами человеческого героизма на фронте и в тылу. Необходимо очень трепетно относиться к подвигам наших отцов и дедов. Сохранение наград предков - одно из проявлений памяти, наследство, которое нужно бережно хранить», - выразил уверенность директор Нововоронежской АЭС, депутат Воронежской областной Думы Владимир Поваров.

Обстоятельства потерь неизвестны. После случайных находок ответственные люди приносят их в «Пересвет». Далее по индивидуальному номеру медали в архиве Министерства обороны запрашиваются данные при содействии Совета ветеранов НВ АЭС, благодаря чему поисковики находят родственников фронтовиков. В итоге все истории объединяет счастливый финал.

Первый этап с передачей боевых регалий состоялся на торжественном приеме главы Хохольского муниципального района. Внуку ветерана Натальи Яковлевны Авдеевой (проживала в селе Архангельское) Сергею Терехову возвращена награда, которую в вещах своего дедушки случайно нашел член поискового отряда «Пересвет» Павел Матвеев.

Правнуку ветерана Михаила Петровича Биндюкова (село Яблочное) Александру Кузнецову передали медаль, которую старший сержант полиции из Нововоронежа Ольга Федорова обнаружила на приусадебном участке.

Завершилась патриотическая акция в Совете ветеранов Нововоронежской АЭС. Дочке ветерана Андрея Епифановича Калиткина (село Троицкое) Екатерине Гошко вернули семейную реликвию, которую нашла в своем огороде жительница Нововоронежа Юлия Муравлева.

«Предки во время Великой Отечественной войны отстояли право нашей страны жить свободно и счастливо. Поисковики «Пересвета» выполняют миссию, вызывающую особое уважение. Подвиги красноармейцев бессмертны, поэтому память о них должна жить вечно!», - считает председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

Важным условием для уверенного развития России всегда было знание и уважение к славной истории своей страны. Нововоронежская АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом») помогает сохранять память о славных достижениях предыдущих поколений. С этой целью в 2008 году был создан поисковый отряд НВ АЭС «Пересвет». Помимо раскопок на местах бывших боев, нововоронежские поисковики активно участвуют в социальных акциях, просветительской работе с молодежью, организуют различные патриотические мероприятия.