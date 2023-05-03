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Должностным лицам медсоцэкспертизы из Орска вменили дополнительные факты взяточничества

Следствие установило новые эпизоды взяточничества в рамках расследования уголовного дела (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении должностных лиц медико-социальной экспертизы в Орске. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, одна из подозреваемых с мая минувшего по февраль текущего года, пользуясь служебным положением, получила от двух горожан незаконное вознаграждение за выдачу направлений на медико-социальную экспертизу и последующее установление инвалидности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее фигурантов уголовного дела обвинили в ряде преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. На работе и дома у них проведены обыски и изъято более 1,5 млн руб. Следствие считает, что деньги были получены преступным путем за незаконное оформление инвалидности.

Георгий Портнов

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