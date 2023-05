В Краснодаре на месте магазинов New Balance откроют мультибрендовый магазин Trendzone

Мультибрендовый магазин Trendzone откроется на месте точки New Balance в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Дистрибьютор New Balance в России «Джамилько» разместит новые мультибрендовые точки сети Trendzone. При переходе на сайт New Balance пользователи получают уведомление о том, что прием заказов из России приостановлен, при этом купить товары спортбренда можно через интернет-магазин Trendzone. Так, можно приобрести спортивную одежду (женскую и мужскую), обувь и аксессуары New Balance. На сайте сообщается, что в Краснодаре откроют один магазин, адрес которого пока неизвестен. Помимо этого, в Москве и Московской области будет открыто 24 магазина, восемь — в Санкт-Петербурге, два — в Ростове-на-Дону и еще один в Сочи. По данным сервиса «Яндекс Карты», в Москве открыли 39 магазинов New Balance.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Джамилько», основанная в 1993 году Халедом Джамилем, поставляет в РФ, в частности, бренды New Balance, Kiko, DKNY, Timberland. Управляет более чем 150 магазинами. Выручка за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

В апреле этого года «Ъ» писал, что дистрибутор западных брендов «Джамилько» не смог оформить залог по кредитам на 1,85 млрд руб.

В Краснодаре и Адыгее, на месте бывших магазинов Zara (бренд входит в испанскую группу компаний Inditex), открыли магазины нового бренда Maag.

Екатерина Мухамедова

