Ярославского губернатора просят возобновить поиски утонувших в Диево-Городище

Губернатора Ярославской области Михаила Евраева просят продолжить поиски тел двух человек, провалившихся под лед на Волге 20 марта в районе села Диево-Городище. Обращение направили матери погибших и участники частного поиска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диево-Городище

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Диево-Городище

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что под лед провалились пять человек, в том числе основатель электронной музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Одну девушку удалось спасти, трое мужчин выбраться не смогли. Позднее водолазы нашли тело Дмитрия Свиргунова, поиски его брата Романа Свиргунова и Аристарха Ухтомского не дали результата.

«Поиски специалистами МЧС прекратились 26 марта и с тех пор не ведутся по непонятным причинам… Друзья погибших ребят с участием волонтеров с 6 апреля 2023 года в частном порядке ежедневно ведут поиски пропавших без вести по береговой линии и по воде, при этом не наблюдая работу сотрудников служб»,— говорится в обращении.

Авторы обращения просят губернатора оказать влияние на МЧС, МВД и Следственный комитет с целью возобновления поисков пропавших.

Антон Голицын