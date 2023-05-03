249,5 тысяч га ранних яровых зерновых засеяли в Удмуртии

В Удмуртии аграрии засеяли 249,5 тыс. га ранних яровых зерновых, что составляет 84% от планового села. Об этом во «ВКонтакте» рассказала заместитель председатель правительства республики Ольга Абрамова. Завершили сев в хозяйствах Алнашского, Граховского, Каракулинского и Кизнерского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

«Это очень быстро для наших средних годовых норм. В прошлом году на 2 мая посев составлял лишь 12,5 тыс. га. Погода в этом году для нас тревожная — на юге и в центральной части Удмуртии очень мало влаги»,— отметила госпожа Абрамова.

Напомним, участники рынка и представители власти Удмуртии обеспокоены дефицитом кадров в сельском хозяйстве. По их наблюдениям, не хватает ветеринаров, зоотехников, агрономов и специалистов рабочих специальностей — механизаторов, электриков, машинистов, трактористов. Среди причин называют незнание возможностей и перспектив отрасли, а также недостаточную квалификацию молодежи.

Подробнее об этом читайте в материале «Рано вставать, любить физические нагрузки».