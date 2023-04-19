«Рано вставать, любить физические нагрузки»

Участники рынка и представители власти Удмуртии обеспокоены дефицитом кадров в сельском хозяйстве. По их наблюдениям, не хватает ветеринаров, зоотехников, агрономов и специалистов рабочих специальностей — механизаторов, электриков, машинистов, трактористов. Среди причин называют незнание возможностей и перспектив отрасли, а также недостаточную квалификацию молодежи. Привлекать работников планируют путем развития популярности сферы сельского хозяйства, а также с помощью агроклассов и повышения зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службы минсельхоза Удмуртии Фото: Пресс-службы минсельхоза Удмуртии

Фермеры, эксперты и представители власти Удмуртии говорят о нехватке работников в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова рассказала «Ъ-Удмуртия», что дефицит хороших специалистов в отрасли есть всегда. По ее словам, средний возраст работников АПК сегодня составляет 45-48 лет. «Одна из самых востребованных специальностей — ветеринарный врач, на всю республику их требуется 58 человек. Также необходимы порядка 57 зоотехников. 52 ставки на агрономов»,— прокомментировала госпожа Абрамова. Она добавила, что требуются вет-фельдшеры, электрики, механики и трактористы. При этом она подчеркнула, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом потребность в работниках не увеличилась. «Нехватку рук наши производители компенсируют автоматизацией процесса. Если раньше на полях работали 2-3 трактора, то сейчас с этой задачей справляется один энергоемкий трактор»,— рассказала Ольга Абрамова.

По данным HeadHunter в регионах ПФО чаще всего новых сотрудников ищут работодатели из сферы земледелия, растениеводства и животноводства (77% рабочих мест), на втором месте по спросу на персонал компании из сферы продвижения и оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. 2% вакансий приходится на сферу рыболовства. Наиболее востребованы в АПК сейчас менеджеры по продажам, агрономы, водители, сервисные инженеры и ветеринарные врачи.

Одна из основных причин дефицита кадров — недоработка образа АПК в целом, говорит госпожа Абрамова. «Молодые ребята не знают реальные возможности сельхозпроизводства. Когда они приходят в техникумы, университеты, то опираются на стереотипы, которые сложились в обществе, — что в сельском хозяйстве тяжело. Да, трудности есть, но это еще и очень интересно. Поэтому с нового учебного года мы начнем проводить встречи со студентами, на которых будем раскрывать возможности отрасли»,— поделилась Ольга Абрамова.

АПК требуются как высокопрофильные специалисты — ветеринары, агрономы, так и рабочая сила — доярки, трактористы, отмечает руководитель ижевского центра карьеры «Сильные кадры» Татьяна Абрамова.

«Сейчас очень большая степень технологизации сельхозпроизводства. Ветеринар может по приложению следить за состоянием поголовья, беременностью коров и т.п. Вместе с этим в сельском хозяйстве работают люди, у которых должна быть привычка и любовь к этой работе: рано вставать, любить физические нагрузки, любить животных»,— отметила Татьяна Абрамова.

По ее мнению, большой проблемой является то, что найдя хорошую работу специалист должен жить где-то рядом, а в Удмуртии лишь несколько сельхозпроизводителей, которые подходят к найму сотрудника комплексно, — предоставляют жилье, школу, детский сад и работу для всей семьи.

О нехватке рабочих специальностей в АПК рассказал и председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды госсовета Удмуртии Георгий Крылов. «Ситуацию может исправить профориентация школьников, участие хозяйств в организации профориентированного образовательного процесса, возможность по окончании школы получить, например, права на управление сельхозтехникой, а также уровень оплаты труда в отрасли»,— прокомментировал господин Крылов. Он добавил, что при профильной постоянной комиссии госсовета создана рабочая группа для решения вопроса повышения заработной платы работникам сельхозпредприятий.

Председатель регионального отделения «Российский союз сельской молодежи» Ангелина Кадрова рассказала, что в Удмуртии проект с агроклассами запустили еще в 2019 году. Тогда открыли четыре класса, в которых учился 101 человек. На сегодняшний день в Удмуртии уже 52 агрокласса, в которых обучаются 742 человека. «Родители, педагоги и органы местного самоуправления все чаще уделяют внимание агроклассам, это означает их заинтересованность. Стоит понимать, что агроклассы — проект по желанию детей и школы. Это не искусственное наращивание количества участников проекта»,— поделилась госпожа Кадрова.

Она отмечает, что в последнее время молодежь все чаще смотрит в сторону ИТ-сферы, не предполагая, что сфера АПК достаточно развита и автоматизирована. «Я полагаю, что современная молодежь еще думает о сельском хозяйстве как о не перспективной отрасли, в их мыслях сфера низкооплачиваемая и при этом достаточно тяжелая, но на самом деле это не так»,— прокомментировала Ангелина Кадрова, добавив, что минсельхоз Удмуртии серьезно подходит к вопросу привлечения кадров в сферу АПК: это и строительство жилья, и возмещение части затрат при прохождении практики. За счет региональных средств молодым специалистам и представителям рабочих профессий выплачивают подъемные, которые составляют до 250 тыс. руб. на заявителя. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин рассказал, что расходы по ученическим договорам и договорам о целевом обучении возмещаются до 90% от стоимости, также до 90% выплачивается компенсация предприятиям на оплату труда и проживание студентов при прохождении практики.

Татьяна Колегова

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