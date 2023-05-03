ФСБ зафиксировала увеличение числа поездок из стран Балтии в Россию

В январе—марте число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 3,3 млн раз, сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ. Основными направлениями, откуда в Россию приезжают иностранцы, были страны ближнего зарубежья. Отмечается рост числа поездок из стран Балтии.

По данным ФСБ, лидерами по въезду в Россию были граждане Узбекистана — число поездок оттуда увеличилось на 81%, до 818 тыс. Также иностранцы часто въезжали из Казахстана (+73%) и Таджикистана (+55%), а количество поездок из Китая выросло в 4,6 раза.

Количество поездок граждан Евросоюза увеличилось на 11,8%, до 113,9 тыс. Чаще всего приезжали из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши. Больше всего поездок в Россию совершили граждане Финляндии (23,6 тыс., рост в 3,2 раза) и Эстонии (20,7 тыс., в два раза). Граждане Польши увеличили число поездок в Россию на 69%, граждане Литвы — на 42,5%, Латвии — на 31,7%. При этом отмечено падение на треть числа поездок в Россию граждан Германии (с 19,3 тыс. до 12,8 тыс.), в 2,7 раза — граждан Франции (с 7,6 тыс. до 2,8 тыс.).

Турпоездки в Россию чаще всего совершали граждане Турции — 10 тыс., что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,6 тыс.). Также в пятерку стран—лидеров по количеству турпоездок в РФ вошли:

Китай — 6,2 тыс. поездок (в 60 раз больше),

Германия — 5 тыс. (на 23% меньше),

Туркменистан — 4,7 тыс. (в 11 раз больше),

Киргизия — 4,4 тыс. (в девять раз больше).

Среди стран ЕС прирост числа турпоездок показали соседние с Россией страны, но рост был небольшим. Из Польши в Россию приехали 2,3 тыс. туристов, но с туристическими целями поляки въехали лишь 27 раз. Поток из Латвии с туристической целью вырос в 22 раза (до 1,5 тыс.), из Эстонии — в 26 раз (694 поездки).

Страны Прибалтики осенью 2022 года закрыли въезд россиянам: с сентября граждане РФ, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии. Этот маршрут пользовался популярностью у транзитных путешественников.

Лаура Кеффер