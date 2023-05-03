В США приостановят выход выпусков вечерних шоу из-за забастовки сценаристов

В США временно прекратили выпускать новые эпизоды большинства популярных вечерних телепередач из-за забастовки сценаристов Голливуда, сообщает The New York Times. В частности, на паузу поставлены «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммел в прямом эфире», «Поздней ночью с Сетом Майерсом». NBC, ABC и CBS будут транслировать повторы прошлых эпизодов этих передач.

Это первая за 15 лет забастовка голливудских сценаристов, она началась вчера, 2 мая. Решение о забастовке приняли после шестинедельных переговоров с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV. Сценаристы требуют улучшения условий труда — в частности повышения зарплаты, а также отказа студий от использования искусственного интеллекта в работе. Достичь соглашения стороны пока не смогли. Прошлая забастовка сценаристов прошла в 2007 году и продлилась 100 дней, ущерб от нее оценивался в $2,1 млрд.

Лаура Кеффер