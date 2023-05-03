Пассажиропоток аэропорта Ижевска вырос на 43,4% в апреле

В апреле аэропорт столицы Удмуртии обслужил порядка 56,6 тыс. пассажиров. Это на 43,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил в Telegram гендиректор аэропорта Александр Синельников. Всего с начала года обслужено почти 224 тыс. пассажиров, рост — 32,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Авиакомпания «Ижавиа» за апрель перевезла почти 50 тыс. пассажиров, что на 81,6% больше прошлогоднего показателя. Всего с начала 2023 года перевезено 184,6 тыс. пассажиров, рост — 58,7%.

Напомним, ранее Александр Синельников рассказал «Ъ-Удмуртия» о преимуществах, которые даст региону присутствие международного аэропорта, о требованиях к новому терминалу, а также о том, когда и по каким направлениям планируются первые международные рейсы.

Подробнее читайте в материале «Это фактор комфорта для жителей региона».