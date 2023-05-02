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обновлено 20:16

В Сарапуле загорелись два деревянных дома барачного типа

В Сарапуле в 19:32 локализовали крупный пожар в двух двухэтажных деревянных домах барачного типа на ул. Куйбышева. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, информация о возгорании поступила около 18:00 от очевидца. Пожарные прибыли на место через 5 минут. Отмечается, что быстрому распространению пламени способствовала сухая и ветреная погода.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Всего к ликвидации последствий пожара привлекаются более 50 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства уточняются.

В 20:33 объявлена ликвидация открытого горения. Часть жильцов будут находится у родственников, несколько человек направлены в пункт временного размещения.

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