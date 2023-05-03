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Космонавту-испытателю Анне Кикиной присвоят звание почетного жителя Новосибирска

Мэрия Новосибирска опубликовала проект решения депутатов о «Присвоении звания почетный житель города» нескольким новосибирцам, в числе которых космонавт Анна Кикина. «За плодотворную просветительскую деятельность и выдающиеся заслуги в области исследования и освоения космического пространства», - говорится в документе.

Фото: roscosmos.ru

Фото: roscosmos.ru

Уроженка Новосибирска - Анна Кикина совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. В марте власти Новосибирска предложили назвать именем космонавта Анны Кикиной планетарий.

Присвоить звание почетного жителя предложено еще восьми новосибирцам, в их числе директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новосибирска «Гимназия № 1» Виктор Косьяненко, директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирина Минх, президент Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин, советник директора новосибирского филиала «Сибирская генерирующая компания» Виталий Томилов, художественный «Киностудии Азия-фильм» Владимир Эйснер, посмертно бывшему директору Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина Борис Галущак, основоположнику космонавтики Юрию Кондратюку.

Окончательное решение будет принято депутатами совета депутатов Новосибирска на очередной сессии.

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Лолита Белова

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