Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 3 мая

В Екатеринбурге 3 мая приступят к поэтапному прекращению отопления жилых домов. Постановление мэра Алексея Орлова о завершении отопительного сезона опубликовано на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава города также поручил провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период, а также рекомендовать «Екатеринбургэнерго» и другим предприятиям производить гидравлические испытания трубопроводов одновременно с испытаниями тепловых сетей.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +28 градусов.

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