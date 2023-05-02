Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 3 мая

В Екатеринбурге 3 мая приступят к поэтапному прекращению отопления жилых домов. Постановление мэра Алексея Орлова о завершении отопительного сезона опубликовано на сайте администрации города.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава города также поручил провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период, а также рекомендовать «Екатеринбургэнерго» и другим предприятиям производить гидравлические испытания трубопроводов одновременно с испытаниями тепловых сетей.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге потеплеет до +28 градусов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...