Россельхозбанк ищет покупателя на миллиардные долги орловского завода цементно-стружечных плит

На продажу выставлены долги обанкротившегося завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал» в Орловской области перед Россельхозбанком, сообщается в объявлении на специализированной площадке Сбербанка по продаже активов «Портал DA». Общий объем требований к разорившейся компании составляет 1,61 млрд руб. Банк готов уступить их покупателю за 267,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из всех требований, включенных в реестр кредиторов «Стемала», 1,25 млрд руб. приходится на основную сумму просроченного долга по кредитам Россельхозбанка, остальное — проценты, неустойки, расходы по оплате услуг охранного предприятия и судебные издержки. Банк рассматривает возможность сделки путем прямой продажи и переуступки требований.

Долги, как сообщается в объявлении, обеспечены залогом имущества недостроенного производственного комплекса компании. В него входят право аренды участка площадью 6,9 тыс. кв. м и участок на 2,6 га, несколько нежилых помещений и различное оборудование. Ранее это имущество неоднократно пытались продать на банкротных торгах. В последний раз минимальная цена лота составляла 431,3 млн руб., однако интереса у покупателей активы не вызвали.

В 2014 году «Стемал», напомним, начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015-го. Затем срок запуска сдвинулся на 2019 год, стоимость объекта выросла до 4 млрд руб., но в итоге он так и не был завершен. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом между соинвесторами. В 2021 году суд признал «Стемал» банкротом из-за долга перед орловским филиалом Россельхозбанка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте