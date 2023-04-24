Имущество орловского завода цементно-стружечных плит никого не заинтересовало на торгах

В Орловской области на очередные торги по продаже имущества обанкротившегося завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал» не подано ни одной заявки, торги признаны несостоявшимися, следует из сообщения конкурсного управляющего Антона Стародубцева на Федресурсе. Начальная цена на торгах посредством публичного предложения составляла 539,08 млн руб. Цена отсечения - 431,26 млн руб. — она последовательно снижалась до 20 апреля.

Активы пытаются продать одним лотом, в который входят право аренды участка площадью 6,9 тыс. кв. м и участок на 2,6 га, несколько нежилых помещений и различное оборудование. Начальная цена на предыдущих торгах составляла 792,8 млн руб.

Суд признал «Стемал» банкротом в августе 2021 года из-за 1,6 млрд руб. долга перед орловским филиалом Россельхозбанка. Активы уже выставлялись на торги несколько раз, но покупателей не заинтересовали.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015-го. Однако затем срок запуска сдвинулся на 2019 год, а стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Владимир Зоркий