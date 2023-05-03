Полиция ФРГ зафиксировала рост прибывающих из России мигрантов с Ближнего Востока

Полиция Германии зафиксировала новую волну беженцев из стран Ближнего Востока, которые пытаются въехать на территорию стран Евросоюза через Россию и Белоруссию. Это следует из закрытого отчета полиции, который приводит Bild.

Из отчета следует, что в марте на границе Евросоюза остановлено 22,5 тыс. мигрантов. Это на 60% больше, чем в марте 2022 года. Как пишет Bild, мигранты получают российские визы, летят в Россию или Белоруссию, оттуда в граничащие с ними страны Евросоюза, а затем Германию. Такой маршрут, пишет Bild, «активно рекламируется в соцсетях».

По информации Bild, большинство мигрантов прибывают в Россию из Турции. Из данных немецкой полиции следует, что сейчас в Турции находится около 4 млн беженцев с Ближнего Востока (3,6 млн из них — выходцы из Сирии). Источники Bild утверждают, что из Турции в Россию и Белоруссию летают «специальные самолеты», которые «перевозят мигрантов».

Немецкая полиция, следует из отчета, cчитает, что в ближайшие недели число нелегальных мигрантов на границе Германии значительно увеличится, несмотря на строительство заборов Шенгенской зоны. Решение о возведении заборов приняли Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия.

Аналогичная ситуация произошла в августе 2021 года: на границе Польши и Белоруссии появились беженцы из стран Ближнего Востока. Тогда около 2 тыс. нелегальных мигрантов попытались прорваться в Польшу. Литва, Латвия и Польша обвинили в создании кризисной ситуации власти Белоруссии.

Лусине Баласян