Владимир Боровик сохранил пост вице-губернатора Белгородской области

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», Наталья Шаролапова, ранее возглавлявшая управление государственного финансового контроля Белгородской области, назначена временно исполняющей обязанности министра финансов и бюджетной политики региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Там также пояснили, что Владимир Боровик, который до этого возглавлял министерство и одновременно занимал пост вице-губернатора, останется в должности заместителя главы региона. «Он курирует отрасль на протяжении 25 лет, и продолжит эту работу в должности вице-губернатора. Соответствующие изменения внесены в структуру правительства Белгородской области»,- уточнили представители региональных властей.

По данным Бел.Ру, управление финконтроля временно возглавила Екатерина Бубело, работавшая до этого в статусе заместителя госпожи Шаролаповой.

Владимир Зоркий