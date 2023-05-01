Министерство финансов Белгородской области может возглавить аудитор Наталья Шаролапова

Кресло руководителя министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области покидает вице-губернатор Владимир Боровик. Вместо него, по данным Бел.Ру, ведомство уже возглавила Наталья Шаролапова, которая ранее руководила управлением государственного финансового контроля региона.

В облправительстве кадровые преобразования официально пока не комментируют. По данным издания, управление финконтроля временно возглавила Екатерина Бубело, работавшая до этого в статусе заместителя начальника управления. Госпожа Шаролапова давно знакома губернатору Вячеславу Гладкову. Вместе с ним она, в частности, работала в администрации города Заречного в Пензенской области, где с февраля 2014 года возглавляла финансовое управление. В июле 2021 года Наталья Шаролапова пришла в правительство региона как советник господина Гладкова, а затем возглавила вновь созданное управление финконтроля.

Владимир Боровик является одним из долгожителей в правительстве региона, курируя в разных статусах бюджетную политику области с 2003 года. В последнее время господину Боровику приходилось констатировать не самые позитивные изменения с точки зрения наполнения областной казны. Так, в конце апреля депутаты утвердили поправки к бюджету региона на 2023 год, согласно которым, доходы увеличились со 120,6 до 138,4 млрд руб., а расходы возросли со 142 до 162 млрд руб. Дефицит - 23,8 млрд руб., или 23,17% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Его власти планируют погашать за счет остатков средств бюджета, заемных источников и привлечения заимствований. Госдолг вырос с 42,1 млрд руб. до 44,1 млрд руб.

Еще в конце 2022 года Владимир Боровик заявлял, что доходная часть бюджета области может сократиться на 12,2 млрд руб.: «Ситуация связана с отдельными предприятиями, с получением налога на прибыль». Он уточнял, что вдвое (с 52,7 до 27,8 млрд) уменьшился налог на прибыль предприятий горно-металлургического комплекса, на что есть «объективные причины», в том числе «из-за введенных ограничений».

Владимир Зоркий