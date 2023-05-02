В Белгородской области усилят контроль за расходованием средств на восстановление разрушенного обстрелами жилья

В ходе оперативного совещания 2 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил управлениям государственного финансового контроля и капитального строительства усилить контроль за расходованием бюджетных средств на восстановление жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Нужно дополнительно усилить контроль за стоимостью работ и приобретением материалов при восстановлении жилья. Деньги тратятся большие. У меня возникают определенные опасения — правильно ли сейчас организован контроль»,— пояснил господин Гладков.

По данным региональных властей, с февраля 2022 года в Белгороде были повреждены 956 жилых помещений, из них 918 уже восстановлены. В работе находятся 38 квартир и домов. В Белгородском районе повреждены 793 помещения, из которых 426 уже восстановлены. Работы ведутся только в десяти помещениях. Остальные 357 находятся в зоне ЧС. В Шебекинском городском округе повреждены 637 домов и квартир, восстановлены 529 помещений. В работе остаются 108 объектов. В Валуйском городском округе повреждены 427 помещений, из них восстановлены 355. В работе сейчас находятся шесть объектов, в остальных 66 к работам не приступали из-за нахождения помещений в зоне ЧС или по заявлению собственников. В Грайворонском городском округе повреждено 294 квартир и домов, а восстановлено 285. Работы продолжаются в девяти домовладениях. В Краснояружском районе повреждены 100 помещений, восстановлены 91. Восемь помещений не подлежат восстановлению и еще одно находится в зоне ЧС.

Ремонт каждого пострадавшего после обстрела дома или квартиры снимается с контроля лишь в том случае, если собственники написали расписку о том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет, напомнили в пресс-службе правительства Белгородской области.

В конце февраля власти региона заявляли, что для переселения белгородцев из зоны ЧС готовы не менее 2 тыс. квартир.

Владимир Зоркий