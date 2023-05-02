Бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину продлили арест на два месяца

Приморский райсуд Санкт-Петербурга продлил нахождение под стражей бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему вменяют ущерб бюджету на общую сумму не менее 32 млн рублей.

«Москвин и защитник возражали, просили домашний арест, запрет определенных действий или залог»,— сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов во вторник, 2 мая.

Ранее в ходе следственных действий удалось установить, что Михаил Москвин получил взятки на сумму не менее 8,5 млн рублей за общее покровительство деятельности АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области». Следствие полагает, что он одобрил сделки по отчуждению 95% и 5% долей в уставном капитале АНО в пользу коммерческих организаций. Кроме того, финансовый ущерб повлек за собой банкротство одной из «дочек» АНО. хищение не менее 23,8 млн рублей

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