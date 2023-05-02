Эрдоган заявил об обнаружении нефтяного месторождения в горах Габар

В горах Турции найдено месторождение нефти, производительность которого оценивается в 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Месторождение располагается у города Джизре на юго-востоке страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cagla Gurdogan , Reuters Фото: Cagla Gurdogan , Reuters

«Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тыс. баррелей в сутки»,— сообщил господин Эрдоган на предвыборном митинге, его слова приводит TRT Haber.

Как сообщил президент Турции, нефть залегает на глубине 2,6 км, а ее запасы оцениваются в «десятки миллиардов» долларов. По его словам, сырье с месторождения уже начали поставлять на нефтеперерабатывающие заводы.

В декабре 2022 года президент Турции сообщил, что в том же районе было обнаружено крупное месторождение с 150 млн баррелями нефти на $12 млрд. В конце июля он сообщил о новом месторождении Cukurova на юге страны, запасы которого составляют $1 млрд. В Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции оценивали объемы найденной нефти в 7,5–8,0 млн баррелей.

Анастасия Ларина