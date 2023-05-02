Альфа-банк первым среди системно значимых банков запустил обратную верификацию сотрудников. Если клиенту позвонит специалист кредитной организации, в момент разговора можно будет убедиться в том, что это не мошенник, сгенерировав в приложении Альфа-банка уникальный одноразовый код. Ссылка на страницу для его генерации приходит в push-уведомлении и высвечивается на главном экране мобильного приложения. После этого клиент может попросить сотрудника назвать код и таким образом верифицировать его. Верификация доступна именно в мобильном приложении. Специалист не будет отправлять СМС и просить назвать код. На первоначальном этапе клиенты смогут таким образом распознать только работников службы безопасности Альфа-банка, позже появится возможность идентифицировать любого сотрудника кредитной организации.

ПСБ и Чеченская Республика договорились о сотрудничестве. Банк намерен участвовать в развитии совместных с регионом проектов. Речь идет, в частности, о программах ипотечного кредитования ПСБ, в том числе с государственной поддержкой. Это ипотека для семей с детьми, военнослужащих и ряда других категорий. Также ПСБ и Чечня намерены реализовывать социально-значимые и инфраструктурные проекты. В их числе программы для улучшения делового климата в регионе и повышения финансовой грамотности населения, финансирование региональных застройщиков и поддержка малого и среднего бизнеса.

Российский агрохолдинг «Мираторг» продал группе компаний «Альтаир» завод в Санкт-Петербурге площадью 9,7 тыс. кв. м. Сумма сделки не разглашается. Ранее «Мираторг» выпускал там колбасные изделия. Компания запустила колбасное производство в 2018 году, а в 2020-м оно разместилось на собственной площадке автоматизированного предприятия агрохолдинга в Октябрьском районе Курской области.