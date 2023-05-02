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Коммерсантъ FM
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Православная церковь Украины планирует перенести Рождество на 25 декабря

Православная церковь Украины планирует провести календарную реформу, сообщил ее глава Епифаний. Реформа также предусматривает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Мы выбрали стратегию взвешенных и постепенных шагов, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения из-за этого вопроса, примеры чего, к сожалению, есть в мире. Теперь наши приходы уже могут выбирать, какого календаря придерживаться»,— сообщил Епифаний изданию «Газета.ua».

По его словам, общецерковное решение по вопросу реформу будет вынесено в мае на Архиерейском Соборе. Как объяснил Епифаний, реформа позволит перейти на более точный календарь и избежать постепенного смещения неподвижных праздников. При этом он отметил, что на пути к реформам «еще остаются некоторые трудности».

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (ушла от Московского патриархата по решению Поместного собора 27 мая 2022 года) и Православной церковью Украины (получила автокефалию в 2019 году).

Анастасия Ларина

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