На рынке труда США в марте отмечен рост числа сокращений

Сегодня, 2 мая, Бюро статистики рынка труда США сообщило, что количество сокращений персонала в марте (1,8 млн) заметно увеличилось по сравнению с февралем (1,6 млн). Рост сокращений отмечен в таких сферах, как строительство, гостиничный бизнес и общепит, здравоохранение и социальное обеспечение.

Также в марте сократилось общее число новых вакансий — 9,6 млн по сравнению с 10 млн в феврале. По мнению аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, такая динамика на рынке труда в марте вызвана коррекцией спроса на рабочие места в отраслях, которые активно набирали новых сотрудников во время пандемии COVID-19 (здравоохранение и социальное обеспечение), а также в прошлом году, сразу после снятия жестких локдаунов (строительство, гостиничный бизнес и общепит). При этом на сокращение числа новых вакансий повлияло замедлившееся восстановление экономики после существенного роста во второй половине прошлого года. Впрочем, число новых вакансий в марте все равно остается выше уровня до пандемии и заметно превышает число официальных безработных — 5,8 млн.

«Если экономика замедляется, это приводит к тому, что рынку нужно меньше новых рабочих мест,— цитирует WSJ главного экономиста инвесткомпании Wilmington Trust Investment Advisors Люка Тилли.— Но общая динамика говорит о том, что бизнес все равно испытывает существенную потребность в найме сотрудников».

Евгений Хвостик