Bloomberg: «Сахалин-2» впервые пройдет техобслуживание без участия иностранных подрядчиков

Проект по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» впервые пройдет ежегодное техническое обслуживание без иностранных подрядчиков. Работы начнутся в июле и продлятся 40 дней. Как отмечает Bloomberg, трейдеры опасаются сокращения поставок, если техническое обслуживание затянется.

По данным агентства, трейдеры СПГ обеспокоены тем, что без помощи иностранных подрядчиков Россия может не успеть завершить работу в указанные сроки. Длительное отключение приведет к сокращению основных поставок газа в период пополнения запасов на зиму, следствием этого станет повышение цен.

Британская компания Shell Plc, бывший партнер проекта «Сахалин-2» (27,5% минус 1 акция), ранее предоставляла свои технические возможности для обслуживания, но в 2022 году отказалась от участия в нем из-за начала военной операции на Украине. Японские группы компаний Mitsui & Co. (12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций) сохранили свое участие в новом российском операторе проекта.

По данным Bloomberg, экспорт СПГ с этого проекта в 2022 году подскочил почти на 10%. Несмотря на то что Япония по-прежнему является крупнейшим покупателем сырья с проекта (в прошлом квартале поставки с проекта обеспечивали около 8% необходимого стране объема СПГ), большая часть поставок приходится на Китай.

Длительное техническое обслуживание проекта может грозить обострением глобальной конкуренции за СПГ между Азией и Европой, которая стала гораздо более зависимой от СПГ, поскольку поставки трубопроводного газа из России почти прекратились.

В середине апреля правительство России разрешило НОВАТЭКу купить 27,5% «Сахалинской энергии» за 94,8 млрд руб. Ранее доля в операторе проекта «Сахалин-2» принадлежала покинувшей Россию Shell.

Анастасия Ларина