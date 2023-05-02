В Свердловской области заключили под стражу мужчину, шантажировавшего интимным видео девочку из детдома

В Тугулымском районе Свердловской области следователи предъявили обвинение в преступлении сексуального характера (ч. 3 ст. 135 УК РФ) 20-летнему мужчине, который в соцсетях совершал развратные действия в отношении трех девочек, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР. Фигурант был задержан в Ставропольском крае, после чего доставлен в Свердловскую область и заключен под стражу.

По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемый, находясь в Ставропольском крае, в одной из социальных сетей общался с тремя несовершеннолетними девушками. В ходе общения он совершил в отношении девушек развратные действия, посягнув на их половую неприкосновенность и нравственное формирование личности.

Ранее сообщалось, что воспитанница детского дома в одном из поселков Свердловской области стала жертвой неизвестного, который заставил ее позировать обнаженной на видео. По данным СМИ, он разослал интимные фото подростка ее одноклассникам, после чего та подверглась буллингу. От действий шантажиста пострадали еще две девочки из поселка.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СКР.

Диана Сунагатуллина

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