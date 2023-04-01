Бастрыкин взял на контроль дело педофила, шантажировавшего интимным видео девочку из свердловского детдома

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя свердловского следственного комитета Анатолию Надбитову представить доклад о расследовании уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Накануне стало известно, что воспитанница детского дома в одном из поселков Свердловской области стала жертвой неизвестного, который заставил ее позировать обнаженной на видео.

По данным издания Ura.ru, неизвестный разослал интимные фото подростка ее одноклассникам, после чего та подверглась буллингу. На проблему обратила внимание сотрудница тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая. Она обратилась в следственный комитет, но по ее словам, следователь не предал ситуации серьезного значения и она обратилась к главном свердловского прокурора, в региональный СК, губернатору Евгению Куйвашеву и в министерство соцполитики региона.

«Директору плевать на пострадавшего от педофила ребенка, она переживает только за свою должность и как бы СМИ не узнали. Следователь не заинтересован в поимке извращенца. Ребенок не получил никакой психологической помощи ни от СК, ни от прокуратуры, ни от школы. Очень прошу вас передать это дело компетентному ответственному следователю и взять под свой контроль», — обратилась сотрудница фонда к руководителям силовых ведомств региона .

По данным издания, от действий шантажиста пострадали еще две девочки из поселка.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СК России.

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