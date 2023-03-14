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В ярославском правительстве сообщили о сотрудничестве с Запорожской областью

Правительство Ярославской области объявило о заключении двух соглашений с Запорожской областью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ярославского правительства.

Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Правительство Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев, регион готов выстраивать горизонтальные связи с новым субъектом федерации.

«Новый регион планомерно интегрируется в экономику России. Мы готовы помогать в этом процессе, делиться опытом, знаниями, практиками. Важно выстроить каналы для турпотока, обмена специалистами. Это позволит усилить ресурс обоих регионов, превратить возможности в проекты»,— заявил Михаил Евраев.

Регионы подписали два документа с планами взаимодействия. Первый —меморандум о намерениях по развитию сотрудничества подписан между департаментом инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области и министерством промышленности и энергетики военно-гражданской администрации Запорожской области. Между регионами будут созданы рабочие группы по обмену опытом, а ярославские предприятия получат новый рынок для реализации своих товаров и услуг.

Второй документ о сотрудничестве заключен на международной туристической выставке «Интурмаркет». Соглашение подписали департамент туризма Ярославской области и министерство культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области. В мае планируется проведение ознакомительного тура в Ярославский регион для специалистов туротрасли Запорожья.

«Ярославская область обладает хорошими наработками и в промышленности, и в туризме. Наш опыт, рекомендации и практическое участие помогут новому субъекту выстраивать эффективную работу в этих сферах»,— сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Андрей Иванов

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