Депутат Татарстана предложил российской армии поучиться у ЧВК «Вагнер»

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который ушел на специальную военную операцию по контракту и стал командиром второго батальона отдельной штурмовой бригады «Ветераны», заявил, что Вооруженным силам РФ необходимо «перенять положительный опыт» частной военной компании «Вагнер», у которой за последние месяцы «были самые ощутимые успехи» на фронте.

«Мы сейчас стоим на позициях, которые нам передали бойцы ЧВК «Вагнер», где каждый квадратный метр пропитан кровью их бойцов. Они выгрызали у противника позиции и, честно говоря, за последние месяцы именно у них были самые ощутимые успехи на линии боевого соприкосновения»,— написал депутат в своем Telegram-канале, где ранее указал, что его батальон сейчас «отрабатывает очень сложное Артемовское (Бахмутское) направление».

«У ребят хорошо поставлена система управления и взаимодействия между подразделениями»,— отметил он. «В отличие от архаичной структуры Министерства обороны РФ, ЧВК более гибкие и могут оперативно подстраиваться под выполнения текущих боевых задач», — добавил Эдуард Шарафиев.

«Думаю, что в будущем российской армией будет учтен положительный опыт таких организаций и будет проведена соответствующая трансформация наших вооруженных сил»,— выразил уверенность депутат.



Полина Петрова, "Ъ-Казань"