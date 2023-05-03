«Росгосстрах» в Удмуртии в первом квартале 2023 года выплатил клиентам 48 млн рублей по страховым случаям

С января по март текущего года филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Удмуртии выплатил своим клиентам более 48 млн руб. по всем страховым случаям. Около 38 млн руб. традиционно составили выплаты по моторным видам страхования (ОСАГО и каско); 4,3 млн руб. — по страхованию имущества граждан; 1,4 млн руб. — по страхованию от несчастного случая. При этом общее количество выплат составило 1218.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пояснила директор филиала «Росгосстраха» в Удмуртии Ольга Заровняева, основная причина роста выплат в моторных видах страхования (в первую очередь связанных с дорожно-транспортными происшествиями) — заметное подорожание значительной части запасных деталей и лако-красочного покрытия на автомобили. К тому же и сами владельцы стали дороже оценивать свои машины при заключении договора, понимая, что в случае хищения или конструктивной гибели автомобиля в ДТП — а такой риск есть всегда — его владелец сможет получить возмещение, позволяющее приобрести машину взамен утраченной. Владельцы недвижимости при заключении договора тоже стали дороже оценивать свое имущество.

Самая крупная выплата филиала «Росгосстраха» в Удмуртии по автокаско составила 897,5 тыс руб.: за повреждение автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2021 года выпуска в результате наезда на препятствие — тросовое ограждение.

Самая крупная выплата по страховым случаям с жильем и пострадавшим имуществом в первом квартале этого года составила 1 млн руб. Страховое событие — пожар в результате неисправности электрооборудования — произошло в Сюмсинском районе.

«Многолетняя практика показывает, что самый надежный способ для собственников движимого и недвижимого имущества обезопасить себя от непредвиденных расходов — это застраховать свой автомобиль или жилье. Потому что произойти может все, что угодно, и каждый страховой случай потребует затрат, нередко достаточно крупных, — подчеркнула Ольга Заровняева. — Многие клиенты нашей компании уже убедились в том, что "Росгосстрах" своевременно и качественно исполняет все взятые на себя обязательства даже в той непростой ситуации, в которой все мы теперь оказались. Например, только по страховым случаям с жильем в прошлом году каждый рабочий день"Росгосстрах" выплачивал своим клиентам по всей стране по 7,7 млн руб».

В Удмуртии действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 22 агентства и универсальных офиса, а также один центр и четыре пункта урегулирования убытков.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах».