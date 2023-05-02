Нижегородский аэропорт вдвое снизил чистую прибыль в 2022 году

Чистая прибыль АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в 2022 году снизилась в 1,9 раза и составила 424,8 млн руб., говорится в отчетности компании, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс». Прибыль предприятия от продаж сократилась на 31,6%, до 708,6 млн руб., выручка – на 12,8%, до 1,9 млрд руб.

За год дебиторская задолженность аэропорта снизилась до 169 млн руб. (-10,1%), краткосрочная – до 633,3 млн руб. (в 3,6 раза).

Ранее сообщалось, что пассажиропоток нижегородского аэропорта в 2022 году сократился на 19% за год, здесь обслужили 1,2 млн пассажиров.

Елена Ковалева