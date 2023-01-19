Пассажиропоток аэропорта Стригино сократился на 19% за год

В 2022 году аэропорт Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов») обслужил 1,2 млн пассажиров. Это на 19% меньше, чем в предыдущем году, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В основном пассажиры летали по России – обслужено более миллиона путешественников (-4% к 2021 году). Самыми популярными стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

В международном направлении Стригино обслужил около 200 тыс. пассажиров (-68% к 2021 году). Чаще всего нижегородцы отправлялись в Анталью.

Анастасия Еремина