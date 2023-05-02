С генерала Александра Пильганова взыскали компенсацию за ДТП с участием сына

По заявлению прокурора Нижегородский райсуд решил взыскать 180 тыс. руб. с бывшего начальника следствия нижегородского ГУВД Александра Пильганова в пользу несовершеннолетней девочки, пострадавшей в 2019 году в резонансном ДТП.

Тогда Toyota Highlander генерала юстиции в отставке, которой в наркотическом состоянии управлял его сын Виктор Пильганов, спровоцировала аварию на улице Горького. В результате один из припаркованных автомобилей отбросило в группу школьников на тротуаре, погибла мать одного из учеников. За последствия этого ДТП Виктор Пильганов был осужден на восемь лет лишения свободы.

Поскольку Toyota принадлежала его отцу, который неправомерно допустил за руль сына, лишенного водительских прав, прокурор подал иск к Александру Пильганову.

Как следовало из заявления, пострадавшая в ДТП девочка не только получила вред здоровью, но и серьезную психологическую травму: она до сих пор испытывает страх и панику перед приближающимся транспортом, перед тем, как перейти проезжую часть.

Иск был удовлетворен частично со снижением суммы компенсации морального вреда (прокуратура просила взыскать с владельца иномарки 300 тыс. руб).

Иван Сергеев