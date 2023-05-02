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Коммерсантъ FM
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Производитель оборудования для металлургии Danieli решил продать активы в России

Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group решил покинуть российский рынок в связи с санкционными ограничениями. Об этом представитель компании сообщил «РИА Новости». По его словам, сейчас производитель рассматривает возможность продажи своего российского бизнеса.

«Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом»,— сказал представитель Danieli. Он добавил, что поставки оборудования затрудняются в связи с ограничениями на таможне, а транспортировки на большегрузных автомобилях и судах стали невозможны.

20 апреля председатель совета директоров Danieli Group Джанпьетро Бенедетти заявил, что компания решила продать российский бизнес после оценки «геополитических сценариев», передает SiderWeb. По его словам, в нынешних условиях «коммерческие отношения и присутствие на российском рынке» больше невозможны.

О поисках покупателя активов в России компания сообщала в финансовом отчете от 9 марта. Из документа следует, что на фоне продолжающегося конфликта на Украине Danieli не планирует осуществлять поставки на российский рынок.

Сейчас компания планирует оценить возможность продажи активов покупателю в России. За ближайшие полгода руководство планирует рассмотреть возможные варианты продажи и решить, «какими должны быть лучшие покупатели».

Danieli в России имеет два юридических лица. С 1990-х в Дзержинске Нижегородской области работает завод — Danieli Volga LLC, выпускает оборудование для металлургических заводов. Оно, например, установлено на Западно-Сибирском металлургическом комбинате и Выксунском металлургическом заводе. Вторая компания — Danieli Russia Engineering LLC — оказывает услуги по установке и запуску оборудования на российских заводах.

Лусине Баласян

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