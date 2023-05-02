В Тюмени завершено уголовное дело по факту схода с рельсов трех вагонов с щебнем

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту схода с рельсов трех вагонов с щебнем в отношении составителя поездов, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР. Составитель поездов обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Инцидент произошел днем 24 апреля 2022 года в Тюмени. В сошедшем состоянии маневровый состав проследовал более 100 метров, что привело к повреждению вагонов и объектов железнодорожной инфраструктуры. Сумма ущерба составила 1,7 млн руб. По версии следствия, обвиняемый, не убедившись в надежности запирания запорной закладки и прижатия левого остряка стрелочного перевода к рамному рельсу, дал команду машинистам на продолжение движения маневрового состава вагонами вперед, что привело к аварии.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюменской области. В ходе следствия потерпевшим возмещен ущерб в 1 млн руб. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму в 300 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что СвЖД закончила восстановительные работы после схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда в Екатеринбурге. ЧП произошло вечером 21 марта на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский, здесь сошли с рельс 15 вагонов с известняков.

Диана Сунагатуллина

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