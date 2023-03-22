СвЖД закончила восстановительные работы после схода с рельсов 15 вагонов в Екатеринбурге

На свердловской железной дороге завершились восстановительные работы после схода вагонов грузового поезда в транзитном грузовом парке ст. Екатеринбург-Пассажирский, сообщили в пресс-службе СвЖД.

ЧП произошло вечером 21 марта на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский, здесь сошли с рельс 15 вагонов с известняков. «Происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали, движение поездов не прерывалось и осуществляется в штатном режиме. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия выясняются», — добавили в пресс-службе.

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