«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Усть-Балыкского месторождения нефти

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый ремонт высоковольтных подстанций «Нефтеюганская» и «Юганская», которые обеспечивают электроэнергией Усть-Балыкское месторождение нефти в Югре.



На подстанциях энергетики выполнили ремонт 2 силовых трансформаторов, где заменили 6 фарфоровых высоковольтных вводов на полимерные, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью к перенапряжению. Для демонтажа конструктивных элементов трансформатора весом около 100 кг каждый специалисты привлекали кран-манипулятор грузоподъемностью до 7 тонн. Стоимость работ составила более 4 млн рублей.

Ремонт энергообъектов был проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Усть-Балыкского месторождения углеводородов, открытие которого в 1961 году определило перспективность нефтедобычи в Западной Сибири. Известно, что первая скважина Усть-Балыка пробурена под руководством легендарного геолога, первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова.