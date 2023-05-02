В Свердловской области потеплеет до +28 градусов

Со 2 по 4 мая в Свердловской области ожидается потепление до +28 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем во вторник температура воздуха в регионе составит +21°…+26°, на востоке – до +16. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В среду, 3 мая, температура ночью опустится до +8°…+13°, на севере и востоке – до +4°. Днем синоптики прогнозируют +23°…+18°, на севере – до +18°. Осадков не ожидается. Ветер южный 5-10 м/с.

В четверг, 4 мая, температура воздуха ночью составит +9°…+14°, на крайнем севере – до +4°. Днем ожидается +22°…+27°. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

В Екатеринбурге днем 2 мая ожидается +22°…+24°. Ночью в среду +11°…+13°, днем – +26°…+28°. В четверг ночью температура составит +10°…+12°, днем +25°…+27°.

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