При освобождении Артемовска погиб боец ЧВК «Вагнер» из Серова

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб 49-летний доброволец из Серова (Свердловская область) Василий Порывкин, сообщила пресс-служба администрации Серовского городского округа. Прощание с погибшим состоялось сегодня в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

Василий Порывкин родился 21 декабря 1973 года в Серове. Окончил школу №15 и училище №62 по специальности слесарь по ремонту подвижного состава. Проходил службу в Вооруженных силах. После армии работал на промышленных предприятиях. В 2022 году подписал контракт и добровольцем отправился в зону СВО. Погиб 8 апреля 2023 года в ходе боев по освобождению Артемовска (ДНР) в составе ЧВК «Вагнер».

Напомним, ранее в ходе боев по освобождению Артемовска (ДНР) в составе ЧВК «Вагнер» погиб 49-летний житель Серовского городского округа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Диана Сунагатуллина

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