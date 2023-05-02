В Свердловской области снизилось число людей, живущих за чертой бедности

К началу 2023 года Свердловской области было зарегистрировано 354 тыс. человек с доходами ниже границы бедности. По данным Свердловскстата, это 8,3% от всего населения региона. Граница бедности в 2022 году составляла около 12,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом за последние несколько лет количество бедных свердловчан снизилось. Так, в 2020 году доходы ниже прожиточного минимума были у 388 тыс. человек (9% населения), а в 2021-м – 369 тыс. (8,6%).

Напомним, на 2023 год прожиточный минимум в Свердловской области установили на уровне 14 088 руб. в месяц. Для трудоспособного населения – 15 356 руб., для пенсионеров – 12 116 руб., для детей – 14 623 руб.

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