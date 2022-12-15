В Свердловской области увеличили прожиточный минимум до 14 тысяч рублей

Правительство Свердловской области под председательством губернатора Евгения Куйвашева утвердило повышение в 2023 году величины прожиточного минимума на душу населения на 14,8%, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным департамента уровень прожиточного минимума в регионе выше среднероссийского. Кроме того, данный рост выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы увеличения прожиточного минимума – 13,6%.

В натуральном выражении прожиточный минимум на душу населения составит 14 088 руб. в месяц, для трудоспособного населения – 15 356 руб., для пенсионеров – 12 116 руб., для детей – 14 623 руб. Установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий отдельным категориям.

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