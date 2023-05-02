Прибыль HSBC выросла почти вчетверо в первом квартале

Выручка британского банка HSBC выросла в первом квартале на 74%, составив $20,2 млрд. Чистая прибыль увеличилась почти в четыре раза, до $10,3 млрд. Банк впервые с 2019 года выплатит дивиденды своим акционерам — по $0,1 на акцию. Кроме того, HSBC объявил об обратном выкупе акций на $2 млрд. Акции HSBC выросли сегодня, 2 мая, на 5,7%.

Резкий рост прибыли HSBC связан в числе прочего с продолжающимся повышением ключевых ставок. Однако, как отмечают эксперты, вероятнее всего, это повышение приближается к своему пику, так что скоро задача сохранять высокую маржу для банков усложнится. Объем депозитов в HSBC в первом квартале снизился на 0,6%, до $1,6 трлн. С таким снижением сталкиваются и другие банки в условиях инфляции и роста стоимости жизни. В марте HSBC купил за символический £1 британское подразделение обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank.

Основная часть прибыли HSBC идет от деятельности в Азии: хотя его штаб-квартира находится в Лондоне, когда-то он создавался как гонконгский банк, и деятельность в регионе остается для него важной. Крупнейший акционер банка китайский финансовый холдинг Ping An в последнее время все активнее требует выделить азиатское подразделение HSBC в отдельную компанию. Тогда азиатские акционеры будут получать большую долю прибыли, что будет соответствовать важности этого региона для банка. «Разделение может повысить стоимость доли в банке для акционеров в Азии»,— отмечает директор по инвестициям компании KGI Asia Кенни Вэнь. Руководство HSBC выступает против разделения банка на две части и уже призвало акционеров проголосовать против этого на ежегодном собрании, которое пройдет в эту пятницу.

Яна Рождественская