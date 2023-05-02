На участке площадью 32,8 га в Суворовском микрорайоне в Ростове реализуют проект КРТ

ДОМ.РФ объявил о начале торгов по реализации участка земли площадью 32,8 га в Суворовском микрорайоне в Ростове-на-Дону. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте института развития. На этой территории предусмотрено строительство жилого района в рамках проекта комплексного развития территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Согласно информации ДОМ.РФ, в указанной зоне предполагается возведение многоэтажных жилых домов. Отмечается транспортная доступность территории и наличие рядом социальной и коммерческой инфраструктуры. Реализовать участок планируют в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что поиск инвесторов финансовый институт развития начал в первом квартале 2023 года. Кадастровая стоимость земли составляет 841,4 млн руб. На указанном участке возможно строительство 150 тыс. кв. м жилья.

Анастасия Назарова