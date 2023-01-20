В Октябрьском районе Ростова планируют многоэтажное строительство на участке площадью 32,8 га

Финансовый институт развития ДОМ.РФ в I квартале 2023 начнет поиск инвестора для освоения участка земли площадью 32,8 га в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба компании.

Инвесторам предлагают реализовать проект комплексного развития территории на данном участке, позволяющем построить около 150 тыс. кв. м многоэтажного жилья.

По данным «Город N», кадастровая стоимость земли составляет 841,4 млн руб. Сейчас участок пустует, рядом с ним располагается частный сектор и многоэтажные жилые дома.

Анастасия Назарова