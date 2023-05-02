Уголовное дело, связанное с закупкой пиксельных елок, направлено в суд

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего бывшего директора ГКУ «Хозяйственное управление» Алексея Аглисламова.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с причинениями тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По материалам дела, в ноябре 2019 года Алексей Аглисламов без проведения конкурентных процедур заключил госконтракт на услуги по изготовлению сборных световых декоративных конструкций из материалов исполнителя с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму более 115 млн руб. Елки были установлены в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Агидели, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау, Сибае.

При этом при соблюдении обвиняемым требований закона «О закупках» была возможность исполнить контракт по цене ниже почти на 39 млн руб. «Действия обвиняемого привели к необоснованному ограничению конкуренции неопределенного круга хозяйствующих субъектов и причинению значительного материального ущерба бюджету республики»,— отмечается в сообщении.

Алексей Аглисламов уволился 21 декабря 2022 года по собственному желанию.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2020 года республиканское УФАС обязало «Клирлайт рус» вернуть в федеральный бюджет 115 млн руб. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что конструкции были поставлены из Республики Беларусь через трех посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя. В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии оставил решение УФАС о возврате денег в силе.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте