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В Самаре директор и учредитель фирмы-застройщика обвиняются в мошенничестве на 660 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении директора и учредителя компании-застройщика в Самаре. По информации «Ъ-Волга», речь идет о компании ООО «СК на Московском». Об этом сообщает областная прокуратура.

«По версии следствия, на протяжении 2007-2019 гг. обвиняемые привлекли денежные средства граждан и организаций по договорам участия в долевом строительстве двух многоквартирных домов в Самаре. Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство домов не завершил, жилые объекты в эксплуатацию не ввел»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

От действий предполагаемых преступников пострадали 485 дольщиков. Нанесенный ущерб превысил 660 млн руб.

Уголовное дело планируется передать в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. На сегодняшний день один из указанных домов достроен инвестором и введен в эксплуатацию. Сдача второго запланирована на декабрь 2024 года.

Ранее следствие начало проверку после видеообращения дольщиков ЖК «Космолет» в Самаре. вторы обращения утверждают, что объект должен был быть введен в эксплуатацию в декабре минувшего года, однако этого не случилось.

Георгий Портнов

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