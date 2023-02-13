Следствие начало проверку после видеообращения дольщиков ЖК «Космолет» в Самаре

Начата проверка из-за видеообращения дольщиков ЖК «Космолет» в Самаре. Решение приняло региональное СУ СК РФ, сообщается на сайте ведомства.

Видеообращение дольщиков ЖК «Космолет» появилось в феврале текущего года в социальных сетях и на новостных сайтах региона. Авторы обращения утверждают, что объект должен был быть введен в эксплуатацию в декабре минувшего года, однако этого случилось.

Фото: Министерство строительства Самарской области

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело из-за ситуации с ЖК «Космолет». Он также был включен в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО).

Георгий Портнов