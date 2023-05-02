Суд отказался привлечь экс-менеджера Радиотехбанка к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Нижегородской области в рамках банкротства Радиотехбанка рассмотрел иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшему начальнику отдела продаж розничных продуктов кредитной организации Андрею Шибанову. АСВ как конкурсный управляющий потребовало привлечь господина Шибанова вместе с другими прежними управленцами банка к субсидиарной ответственности на 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из материалов арбитражного дела следует, что в 2018 году Андрей Шибанов по доверенности тогдашнего председателя правления Радиотехбанка Александра Степанова подписал с клиентом договор о выдаче необеспеченного кредита на 25 млн руб. Заемщик частично погасил задолженность, а требования кредитора были переуступлены ООО «Промсервис». Позднее финансовая цепочка была признана недействительной, банк обанкротился и лишился лицензии.

Однако суд решил, что господин Шибанов не мог повлиять на банкротство банка, поскольку не входил в руководство кредитной организации, и все решения принимали топ-менеджеры и кредитный комитет. В итоге АСВ было отказано в привлечении ответчика к субсидиарной ответственности.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», АСВ пытается привлечь бывших управленцев банка к субсидиарной ответственности на 5 млрд руб. В декабре 2022 года экс-председателя правления Радиотехбанка Александра Степанова приговорили к году колонии-поселения за злоупотребление полномочиями. Суд установил, что в 2018-2019 годах банк выдал 1,8 млрд руб. невозвратных кредитов фиктивным компаниям с номинальным руководством.

Владимир Зубарев