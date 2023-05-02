За запрет аренды электросамокатов высказались 40% новосибирцев

Сервисы аренды электросамокатов необходимо запретить, считают четверо из десяти опрошенных новосибирцев, сообщает SuperJob. В числе причин для принятия жестких мер жители назвали: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга. Опрос эксперты провели в начале апреля, в нем приняли участие экономически активные жители Новосибирска, проживающие в населенных пунктах, где есть сервисы аренды электросамокатов.

За запрет работы сервисов проголосовали в основном респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (43%). Противников же подобного решения больше всего среди новосибирцев моложе 34 лет (47%). Один из трех опрошенных против запретов отметил, что запрещать нет смысла, следует отрегулировать ПДД.

В начале 2023 года в Новосибирске суды запретили кикшеринговым компаниям парковать самокаты без разрешения властей. В прошлом году из-за хаотичной стоянки мэрия изъяли несколько десятков электросамокатов.

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Лолита Белова