В Новосибирске суды запретили кикшеринговым компаниям парковать самокаты без разрешения властей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски мэрии города к кикшеринговым компаниям ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру». Ранее городские власти потребовали у предприятий отказаться от хаотичной парковки на улицах города - возле входов в метро, дорогах, пешеходных дорожках и мостовых переходах. «Эти обращения оставались без внимания», - комментирует мэрия.

В 2022 году мэрия направила в Арбитражный суд региона исковые заявления. В настоящее время они удовлетворены. Организациям запрещено размещать на муниципальных земельных участках и земельных участках, где государственная собственность не разграничена, парковочные места для электросамокатов без соответствующих разрешений.

Также судом назначен штраф за нарушение запрета в отношении каждого выявленного парковочного места, незаконного размещенного на муниципальных земельных участках.

Летом сообщалось, что сотрудники мэрии изъяли несколько десятков незаконно, по данным властей, припаркованных самокатов, что привело к конфликту с представителями сервиса по прокату.

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Лолита Белова