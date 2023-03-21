Петербург и Ленобласть вошли в лидеры по потреблению мяса

Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались лидерами в России по потреблению мяса. Ежедневно его едят 52% жителей города и Ленобласти, в то время как в среднем по стране – 36%, говорится в исследовании банка «Открытие».

Полностью отказались от мяса и мясных продуктов лишь 1% петербуржцев и жителей Ленобласти. Также 1% готовы полностью прекратить его употребление из-за любви или дружбы с человеком, который не ест его принципиально. В то же время всего треть жителей регионов откажется от мясной диеты по рекомендации врачей.

«3% едят мясные блюда не чаще одного раза в месяц, 13% – не чаще раза в неделю, и, наконец, 31% – несколько раз в неделю. 37% людей, проживающих в Петербурге и Ленобласти, по сравнению с началом прошлого года стали есть меньше говядины, 17% – свинины, 8% – мяса птицы. При этом каждый четвертый респондент мясо птицы стал есть в больших объемах. Потребление же говядины и свинины выросло только у 1% и у 4% опрошенных, соответственно»,— следует из релиза.

Кроме того, 44% жителей двух регионов однозначно заявили, что больше любят мясо, чем рыбу. Последней отдают предпочтение всего 19% респондентов.

Опрос проводился по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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